Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на восьмом этапе Кубка мира

Женская сборная Норвегии победила в эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

За команду выступали Юни Арнеклейв, Ида Льен, Ингрид Тандревольд и Марта Ольсбу Ройселанн. Норвежские биатлонистки использовали всего четыре дополнительных патрона на восьми огневых рубежах и преодолели дистанцию за 1 час 8 минут.

Второе место заняли представительницы Франции (+15,2). Тройку лучших замкнула сборная Германии (+27,2 ). Обе команды использовали по семь доппатронов.

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Кубок мира по биатлону-2022/22

8-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины, эстафета, 4x6 км

1. Норвегия — 1:08.00,7 (0+4)

2. Франция +15,2 (0+7)

3. Германия +27,2 (0+7)

4. Италия +49,0 (0+7)

5. Швеция +1.10,9 (0+10)

6. Австрия +1.53,8 (0+3)