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Сегодня, 20:04

Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на восьмом этапе Кубка мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

За команду выступали Эндре Стремсхейм, Вебьерн Серум, Йоханнес Дале и Ветле Кристиансен. Норвежские биатлонисты использовали семь дополнительных патронов на восьми огневых рубежах и преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 12,4 секунды.

Второе место заняли представители Франции (+22,5, 1 круг, 8 дополнительных патронов), третье сборная Германии (+37,4, 1, 10).

Ранее женская сборная Норвегии победила в эстафете. Франция заняла второе место, а Германия — третье.

Кубок мира по биатлону-2022/23

8-й этап

Эстерсунд, Швеция

Мужчины, эстафета, 4х7,5 км

1. Норвегия — 1:09.12,4 (0+7)

2. Франция +22,5 (1+8)

3. Германия +37,4 (1+10)

4. Швеция +59,8 (0+10)

5. Украина +1.17,2 (0+4)

Сборная Германии по биатлону
Сборная Норвегии по биатлону
Сборная Франции по биатлону
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Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на восьмом этапе Кубка мира
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