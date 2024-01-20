Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце

Сборная Норвегии одержала победу в смешанной эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия).

Команда в составе Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Тарьея Бе и Йоханнеса Бе преодолела дистанцию за 1 час 4 минуты и 36,3 секунды, использовав восемь дополнительных патронов.

Второе место заняла команда Италии с отставанием в 5,1 секунды и затратив 6 дополнительных патронов. Третьим стал квартет из Швеции ( +1.07,8 (0+9)).

Кубок мира. Шестой этап

Антхольц (Италия). Смешанная эстафета

1. Норвегия (Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 1:04.36,3 (0 штрафных кругов + 8 дополнительных патронов)

2. Италия (Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Дидье Биона, Томмазо Джакомель) +22,3 (0+5)

3. Швеция (Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома) +1.07,8 (0+9)