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Сегодня, 15:51

Фойгт и Стрелов из Германии победили в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Антхольце

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Ванесса Фойт.
Фото AFP

Немецкие биатлонисты Ванесса Фойгт и Юстус Стрелов выиграли сингл-микст на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

Спортсмены прошли дистанцию за 38 минут и 58 секунд, допустив один промах. Второе место заняли норвежцы Ингрид Тандревольд и Ветле Шостад Кристиансен с отставанием в 11,2 секунды и 8 промахами, третьими стали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер — +28,3 (0+4).

Кубок мира

Шестой этап

Антхольц

Италия

Сингл-микст

1. Ванесса Фойгт — Юстус Стрелов (Германия) — 38.58,0 (0 промахов + 1 дополнительный патрон)

2. Ингрид Тандревольд — Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) — +11,2 (0+8)

3. Лиза Тереза Хаузер — Симон Эдер (Австрия) — +28,3 (0+4)

Биатлон
Ванесса Фойгт
Ингрид Тандревольд
Лиза Тереза Хаузер
Симон Эдер
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