Сборная Норвегии досрочно выиграла эстафетный зачет Кубка мира

Норвежские биатлонисты досрочно стали победителями в зачете мужских эстафетных гонок Кубка мира, завоевав малый Хрустальный глобус.

11 января сборная Норвегии одержала победу в эстафете на пятом этапе Кубке мира в Рупольдинге. Норвежцы не проигрывают в этой дисциплине на турнире на протяжении 11 этапов.

На счету сборной Норвегии 360 очков по итогам четырех эстафет из пяти. Немцы, которые идут на втором месте, отстают от норвежцев на 90 очков и уже не смогут их обойти.

Шестой этап Кубка мира пройдет с 18 по 21 января в Антхольце (Италия).