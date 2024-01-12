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Сегодня, 11:15

Кубок мира: смотреть трансляцию женского спринта в Рупольдинге

Женский спринт на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге начнется на Окко в 16.20 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Биатлонистка Жюстин Бреза-Буше.
Жюстин Бреза-Буше.
Фото AFP

12 января в немецком Рупольдинге пройдет женский спринт на дистанции 7,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону 2023 / 2024. Гонка начнется в 16.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию женского спринта 12 января на Кубке мира в Рупольдинге покажут в онлайн-сервисе Окко Спорт (необходима подписка). Начало прямого эфира — в 16.20 мск. Следить за ключевыми событиями женского спринта 12 января можно в матч-центре «СЭ».

Лидером женского общего зачета в текущем сезоне является французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше (592 очка).

Ранее, 11 января, мужская сборная Норвегии победила в эстафете на этапе Кубке мира в Рупольдинге. За команду выступали Штурла Легрейд, Йоханнес Дале-Шевдал, Тарьей Бе и Ветле Кристиансен. Спортсмены преодолели дистанцию за 1 час 9 минут 49,6 секунды при 8 промахах.

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