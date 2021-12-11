Швед Себастьян Самуэльссон лидирует в общем зачете Кубка мира после гонки преследования на этапе в Хохфильцене (Австрия). Самуэльссон занял 4-е место в гонке. У него в активе 245 очков.

Второе место занимает Эмильян Жаклен из Франции, набравший 243 очка. В гонке преследования он показал второй результат. Замыкает тройку Ветле Кристиансен из Норвегии (225 очков).

Россиянин Эдуард Латыпов, показавший 12-й результат в гонке, опустился на 6-ю строчку. У него 199 очков.

Занявший десятое место в преследовании Василий Томшин поднялся с 66-го на 45-е место (35 очков).

Общий зачет (м)

1 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 245 (+43)

2 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 243 (+54)

3 (1). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 225 (+22)

4 (7). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 212 (+60)

5 (4). Тарьей Бе (Норвегия) — 210 (+40)

6 (5). Эдуард Латыпов (Россия) — 199 (+29)

15 (15). Александр Логинов (Россия) — 136 (+24)

31 (40). Карим Халили (Россия) — 60 (+21)

41 (37). Даниил Серохвостов (Россия) — 44 (0)

45 (66). Василий Томшин (Россия) — 35 (+31)

49 (52). Александр Поварницын (Россия) — 24 (+7)

60 (58). Матвей Елисеев (Россия) — 11 (0)

Гонка преследования (м)

1 (3). Эмильян Жаклен (Франция) — 102 (+54)

2 (2). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 97 (+43)

3 (16). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 85 (+60)

4 (1). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 82 (+22)

5 (5). Теро Сеппяля (Финляндия) — 74 (+34)

6 (27). Симон Дестье (Франция) — 62 (+48)

9 (11). Эдуард Латыпов (Россия) — 59 (+29)

24 (31). Александр Логинов (Россия) — 34 (+24)

27 (39). Василий Томшин (Россия) — 33 (+31)

31 (40). Карим Халили (Россия) — 22 (+21)

40 (37). Александр Поварницын (Россия) — 11 (+7)