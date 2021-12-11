Кубок мира по биатлону, женская эстафета: где смотреть и во сколько начало

В воскресенье, 11 декабря, на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене пройдет женская эстафета.

За сборную России выступят Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

Начало — 16:15. Смотреть прямую трансляцию женской эстафеты в прямом эфире можно по ссылке.

Третий этап Кубка мира-2021/2022 по биатлону в Хохфильцене: основная информация