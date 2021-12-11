Кубок мира по биатлону, женская эстафета: где смотреть и во сколько начало
14:15
В воскресенье, 11 декабря, на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене пройдет женская эстафета.
За сборную России выступят Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.
Начало — 16:15. Смотреть прямую трансляцию женской эстафеты в прямом эфире можно по ссылке.
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