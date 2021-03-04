Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Россиянки поднялись на седьмое место в эстафете на Кубке мира после дисквалификации Украины

19:14
Юлия Джима. Фото Instagram
Юлия Джима. Фото Instagram
Теги:

Женская сборная России заняла седьмое место в женской эстафете на Кубка мира в чешском Нове-Место после дисквалификации украинской команды.

IBU наказал украинок за неправильную передачу эстафете между вторым и третьим этапом. Юлия Джима, выступавшая на втором этапе, неправильно передала эстафету Анастасии Меркушиной, сделав это за пределами предназначенного коридора.

Изначально Украина заняла четвертое место, уступив шведкам 28 секунд.

Позднее дисквалификация была отменена.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир