Россиянки поднялись на седьмое место в эстафете на Кубке мира после дисквалификации Украины

Женская сборная России заняла седьмое место в женской эстафете на Кубка мира в чешском Нове-Место после дисквалификации украинской команды.

IBU наказал украинок за неправильную передачу эстафете между вторым и третьим этапом. Юлия Джима, выступавшая на втором этапе, неправильно передала эстафету Анастасии Меркушиной, сделав это за пределами предназначенного коридора.

Изначально Украина заняла четвертое место, уступив шведкам 28 секунд.

Позднее дисквалификация была отменена.