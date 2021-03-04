Украинкам вернули четвертое место в эстафете в Нове-Место

Официальный сайт IBU 4 марта объявил окончательные результаты женской эстафеты на восьмом этапе Кубке мира по биатлону.

Изначально IBU наказал украинок за неправильную передачу эстафете между вторым и третьим этапом. Юлия Джима, выступавшая на втором этапе, неправильно передала эстафету Анастасии Меркушиной, сделав это за пределами предназначенного коридора. Однако позже были пересмотрен факт передачи и украинки вновь стали четвертыми.

Таким образом, сборная России вновь опустилась на восьмое место, победу одержала Швеция.