Россиянки могут лишиться одной квоты на следующий сезон Кубка мира по биатлону

Сборная Белоруссии после второго места в женской эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место 4 марта приблизилась к сборной России в общем зачете Кубка наций.

Россиянки финишировали сначала седьмыми после дисквалификации Украины за неправильную передачу эстафеты, но потом Украине вернули свою позицию, и Россия стала восьмой.

По состоянию на 4 марта, российская команда занимает пятое место, которое позволяет выставить в следующем сезоне шесть спортсменок в спринте и в индивидуальной гонке. В активе россиянок 5 960 очков.

На шестой позиции белорусская команда, которая отстает лишь на 53 очка. В случае, если сборная Белоруссии обойдет Россию, то в следующем сезоне квота у россиянок изменится до пяти спортсменок на гонки.

До конца сезона осталось три гонки, которые пойдут в зачет Кубка мира: два спринта и смешанная эстафета.

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 6792 (+310)

2 (2). Швеция — 6747 (+420)

3 (4). Франция — 6620 (+360)

4 (3). Германия — 6521 (+200)

5 (5). Россия — 5940 (+250)

6 (6). Белоруссия — 5887 (+390)