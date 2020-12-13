Россия остановилась в шаге от пьедестала в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцине, Швеция победила
Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцине. На последнем огневом рубеже лидер сборной России Александр Логинов имел шансы побороться за медали, но ушел на штрафной круг.
Победу одержала команда Швеции, вторыми стали норвежцы, третьими — немцы.
Биатлон
Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира
3-й этап
Мужчины
Эстафета 4 х 7,5 км
1. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — 01:16.31,5 (0 шт. кругов + 8 доп. патронов)
2. Норвегия (Штурла Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — отставание 05,7 (1 + 11)
3. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Хорн) — 44,1 (0 + 7)
4. Россия (Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) — 1.13,5 (1 + 9)
5. Чехия (Томаш Микыска, Якуб Штвртецки, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж) — 1.35,1 (0 + 6)
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