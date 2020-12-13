Россия остановилась в шаге от пьедестала в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцине, Швеция победила

Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцине. На последнем огневом рубеже лидер сборной России Александр Логинов имел шансы побороться за медали, но ушел на штрафной круг.

Победу одержала команда Швеции, вторыми стали норвежцы, третьими — немцы.

Биатлон

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

3-й этап

Мужчины

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — 01:16.31,5 (0 шт. кругов + 8 доп. патронов)

2. Норвегия (Штурла Легрейд, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — отставание 05,7 (1 + 11)

3. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Хорн) — 44,1 (0 + 7)

4. Россия (Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов) — 1.13,5 (1 + 9)

5. Чехия (Томаш Микыска, Якуб Штвртецки, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж) — 1.35,1 (0 + 6)