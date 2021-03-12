Расторгуев прокомментировал свое отстранение за нарушение антидопинговых правил

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев прокомментировал свое отстранение от гонок за нарушение антидопинговых правил.

«Хочу извиниться перед всеми моими спонсорами, болельщиками, тренерами, командой и семьей за эту ситуацию. Решение не стало полной неожиданностью, но все же до последнего я надеялся, что меня выслушают и оценят все факты. Признаю, что совершил несколько человеческих ошибок, я бы сказал — технических ошибок. Хочу заверить всех, что я не делал ничего запрещенного. Я никогда не использовал запрещенное вещество. Я открыто выступаю за чистый и справедливый спорт. Жаль, что мое честное отношение не ценится только из-за технической ошибки. С начала сезона я пытаюсь донести информацию об обстоятельствах, но ее не воспринимают. Я решил доказывать свою правоту до конца», — написал у себя в Facebook Расторгуев.

11 марта стало известно, что Расторгуев временно отстранен от участия в международных стартах. В течение 12 месяцев Расторгуев трижды не предоставил информацию о своем местонахождении, из-за чего антидопинговые офицеры не смогли вовремя тестировать спортсмена.

32-летний Расторгуев — обладатель трех золотых, одной серебряной и двух бронзовых медалей чемпионата Европы.