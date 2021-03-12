КМ по биатлону, женский спринт: где смотреть и во сколько начало

В пятницу в чешском городе Нове-Место состоится женская спринтерская гонка на девятом этапе Кубка мира. Начало — 19:30 по московскому времени.

Первой среди россиянок на дистанцию выйдет Светлана Миронова, у которой 17-й номер. 28-й отправится на дистанцию Ульяна Кайшева, 42-й — Ирина Казакевич, 55-й — Евгения Павлова, 72-й — Лариса Куклина и 87-й — Татьяна Акимова.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале Матч ТВ.

Онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на сайте «СЭ»