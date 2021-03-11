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Миронова первой из россиянок начнет спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место

21:58
Светлана Миронова. Фото Reuters
Светлана Миронова. Фото Reuters
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Официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU) 11 марта опубликовал список участниц женского спринта на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Первой среди россиянок на дистанцию выйдет Светлана Миронова, у которой 17-й номер. 28-й отправится на дистанцию Ульяна Кайшева, 42-й — Ирина Казакевич, 55-й — Евгения Павлова, 72-й — Лариса Куклина и 87-й — Татьяна Акимова.

Женский спринт в Нове-Место пройдет в пятницу, 12 марта. Начало — в 19.30 (мск).

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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