Польховский рассказал о состоянии Логинова накануне мужской эстафеты
14:36
Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил состояние Александра Логинова накануне эстафеты на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Лидер сборной выступит на заключительном четвертом этапе.
«Да, у Логинова были проблемы со спиной, но сегодня Александр готов показать, что он лидер сборной, и может на равных бороться с сильнейшими соперниками», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».
«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию мужской эстафеты.
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