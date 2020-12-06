Польховский рассказал о состоянии Логинова накануне мужской эстафеты

Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил состояние Александра Логинова накануне эстафеты на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Лидер сборной выступит на заключительном четвертом этапе.

«Да, у Логинова были проблемы со спиной, но сегодня Александр готов показать, что он лидер сборной, и может на равных бороться с сильнейшими соперниками», — сказал Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию мужской эстафеты.