Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала пятое место Александра Логинова в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Жалко Сашку! Он большой молодец, очень хорошо шел! И психологически, и физически он в конце подустал. После трех кругов и мысли другие. Физически он готов хорошо. Все три круга несся стрелой, очень хотел, рвался к победе. Он очень хотел попасть эти три промаха. Зачем торопился? Была минута в запасе. Тут он тактически не прав, ошибся. Просто обидно!», — сказала Резцова «СЭ».

Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим — норвежец Тарьей Бе.

Россиянин Александр Логинов пришел к финишу пятым. Он уходил лидером со старта и удерживал большую часть гонки первое место, но на последнем огневом рубеже допустил три промаха и не смог побороться за медали.