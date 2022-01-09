Логинов допустил три промаха на последнем огневом рубеже и упустил победу в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе
Француз Кантен Фийон Майе стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим — норвежец Тарьей Бе.
Россиянин Александр Логинов пришел к финишу пятым. Он уходил лидером со старта и удерживал большую часть гонки первое место, но на последнем огневом рубеже допустил три промаха и не смог побороться за медали.
Позднее в воскресенье на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдет женская гонка преследования.
Биатлон
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Гонка преследования
12,5 км
1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 36.48,3 (2)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +09,9 (1)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — +15,6 (3)
4. Штурла Легрейд (Норвегия) — +15,7 (4)
5. Александр Логинов (Россия) — +18,5 (4)
6. Роман Рес (Германия) — +44,9 (3)...
10. Антон Бабиков (Россия) — +01.19,1 (4)
11. Даниил Серохвостов (Россия) — +01.20,0 (5)
12. Максим Цветков (Россия) — +01.20,7 (1)
20. Карим Халили (Россия) — +01.52,1 (1)
36. Александр Поварницын (Россия) — +03.20,0 (3)
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