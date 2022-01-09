Логинов допустил три промаха на последнем огневом рубеже и упустил победу в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе

Француз Кантен Фийон Майе стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Вторым финишировал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон, третьим — норвежец Тарьей Бе.

Россиянин Александр Логинов пришел к финишу пятым. Он уходил лидером со старта и удерживал большую часть гонки первое место, но на последнем огневом рубеже допустил три промаха и не смог побороться за медали.

Позднее в воскресенье на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдет женская гонка преследования.

Биатлон

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Гонка преследования

12,5 км

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 36.48,3 (2)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — +09,9 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — +15,6 (3)

4. Штурла Легрейд (Норвегия) — +15,7 (4)

5. Александр Логинов (Россия) — +18,5 (4)

6. Роман Рес (Германия) — +44,9 (3)...

10. Антон Бабиков (Россия) — +01.19,1 (4)

11. Даниил Серохвостов (Россия) — +01.20,0 (5)

12. Максим Цветков (Россия) — +01.20,7 (1)

20. Карим Халили (Россия) — +01.52,1 (1)

36. Александр Поварницын (Россия) — +03.20,0 (3)