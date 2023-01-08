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Сегодня, 14:56

Норвегия выиграла супермикст на четвертом этапе Кубка мира

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В Поклюке (Словения) прошла одиночная смешанная эстафета (супермикст) в рамках четвертого этапа Кубка мира-2022/23 по биатлону.

Победу в гонке одержали представители Норвегии Ветле Шоста Кристиансен и Ингрид Ландмарк Тандреволд, которые преодолели дистанцию за 38 минут 54,1 секунды (5 промахов). На втором месте французы Антонен Гигонна и Лу Жанмонно (+41,0 с 6 промахами). Замкнули тройку швейцарцы Никлас Хартвег и Эми Басерга (+49,6 с 8 промахами).

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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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