Норвегия выиграла супермикст на четвертом этапе Кубка мира

В Поклюке (Словения) прошла одиночная смешанная эстафета (супермикст) в рамках четвертого этапа Кубка мира-2022/23 по биатлону.

Победу в гонке одержали представители Норвегии Ветле Шоста Кристиансен и Ингрид Ландмарк Тандреволд, которые преодолели дистанцию за 38 минут 54,1 секунды (5 промахов). На втором месте французы Антонен Гигонна и Лу Жанмонно (+41,0 с 6 промахами). Замкнули тройку швейцарцы Никлас Хартвег и Эми Басерга (+49,6 с 8 промахами).