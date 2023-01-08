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Сегодня, 17:49

Франция выиграла смешанную эстафету на четвертом этапе Кубка мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Франция выиграла смешанную эстафету на четвертом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).

В гонке команду представляли Фабьен Клод, Кантен Фийон-Майе, Анаис Шевалье-Буше и Жюли Симон. Франция преодолела дистанцию в 30 км за 1 час 19 минут 48,9 секунды.

Второе место в смешанной эстафете заняла Италия (+24,6), третье — Швеция (+47,2). Сборная Норвегии в гонке стала шестой.

Кубок мира по биатлону-2022/23

4-й этап

Поклюка, Словения

Смешанная эстафета

1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Анаис Шевалье-Буше, Жюлия Симон) — 1:19.48,9 (1+7)

2. Италия (Дидье Бьона, Томазо Джакомель, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) + 24,6 (0+7)

3. Швеция (Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Муна Брурссон, Эльвира Оберг) + 47,2 (1+5)

4. Швейцария (Себастьян Штальдер, Жереми Финелло, Айта Гаспарин, Лена Хекки) + 1.09,3 (0+13)

5. Германия (Роман Реес, Бенедикт Долль, София Шнайдер, Дениз Херманн-Вик) +1.09,9 (2+11)

6. Норвегия (Филип Андерсен, Йоханнес Дале, Каролине Кноттен, Рагнхильд Фемстейневик) + 1.41,2 (1+12)

Сборная Италии по биатлону
Сборная Франции по биатлону
Сборная Швеции по биатлону
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