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7 января, 23:35

Понсилуома — о победе Йоханнеса Бе: «Думаю, он обогнал бы и большинство лыжников»

Алина Савинова
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Шведские биатлонисты Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон отреагировали на победу норвежца Йоханнеса Бе в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.

«Думаю, он обогнал бы и большинство лыжников. Было бы здорово увидеть его на этапе Кубка мира по лыжам», — сказал Понсилуома.

«То, что он делает, невероятно впечатляет. Остается просто снять шляпу и подумать о том, что мы будем делать, чтобы победить его, потому что нет ничего невозможного. Я не думаю, что он выиграет все четыре золотые медали чемпионата мира», — добавил Самуэльссон.

Второе место в гонке занял француз Кантен Фийон Майе. Третьим стал еще один биатлонист из Норвегии — Тарьей Бе. У Самуэльссона 19-я позиция, у Понсилуомы — 20-я.

Источник: https://www.expressen.se/sport/skidskytte/johannes-thingnes-bo-overlagsen-igen/
Биатлон
Кубок мира
Йоханнес Бе
Мартин Понсилуома
Себастьян Самуэльссон
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе ответил на вопрос о желании выступить Кубке мира по лыжам
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