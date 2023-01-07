Понсилуома — о победе Йоханнеса Бе: «Думаю, он обогнал бы и большинство лыжников»

Шведские биатлонисты Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон отреагировали на победу норвежца Йоханнеса Бе в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке.

«Думаю, он обогнал бы и большинство лыжников. Было бы здорово увидеть его на этапе Кубка мира по лыжам», — сказал Понсилуома.

«То, что он делает, невероятно впечатляет. Остается просто снять шляпу и подумать о том, что мы будем делать, чтобы победить его, потому что нет ничего невозможного. Я не думаю, что он выиграет все четыре золотые медали чемпионата мира», — добавил Самуэльссон.

Второе место в гонке занял француз Кантен Фийон Майе. Третьим стал еще один биатлонист из Норвегии — Тарьей Бе. У Самуэльссона 19-я позиция, у Понсилуомы — 20-я.