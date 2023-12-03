Жанмонно победила во второй гонке подряд на Кубке мира в Швеции

Французская биатлонистка Лу Жанмонно победила в гонке преследования на 10 км на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Жанмонно прошла дистанцию за 31 минуту и 41,3 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла немка Франциска Пройсс, отставшая от лидера на 0,3 секунды и допустившая 1 промах. На третьей строчке — еще одна представительница Германии Ванесса Фойгт, уступившая Жанмонно 18,5 секунды при одном промахе.

3 декабря в 18.00 (Мск) начнется мужская гонка преследования на 12,5 км на Кубке мира в Эстерсунде.