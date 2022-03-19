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Сегодня, 18:07

Логинов занял 13-е место в зачете гонок преследования на Кубке мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский биатлонист Александр Логинов занял 13-е место в зачете гонок преследования Кубка мира сезона-2021/22. В общей сложности он набрал 151 очко.

Обладателем «Малого хрустального глобуса в зачете гонок преследования стал француз Кантен Фийон Майе (379 очков). Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон (282).

Замкнул тройку лучших немец Эрик Лессер (253), который выиграл заключительный пасьют в сезоне в норвежском Холменколлене. Отметим, что немецкий биатлонист завершит карьеру по окончании сезона.

Россиянин Эдуард Латыпов (113 очков) стал 24-м, Карим Халили (88) — 28-м, Даниил Серохвостов (70) — 33-м, Максим Цветков (61) — 36-м, Александр Поварницын (45) — 41-м, Василий Томшин (38) — 44-м, Антон Бабиков (31) — 47-м.

Источник: https://rsport.ria.ru/
Александр Логинов (биатлон)
Кантен Фийон Майе
Себастьян Самуэльссон
Эрик Лессер
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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