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«Начало и расцвет ЭПО начались при величайшем президенте СБР Александре Тихонове!» Губерниев поддержал Польховского

12:57
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram.
Дмитрий Губерниев. Фото Instagram.
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение Анфисы Резцовой назначить на пост старшего тренера женской сборной России Валерия Польховского.

— Странные люди в биатлоне, считающие Польховского тренером-допингистом должны помнить, начало и расцвет ЭПО и все наши проблемы начались при величайшем президенте СБР в мировой истории Александре Тихонове! Пробы ставить негде! — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Польховский в настоящее время является вице-президентом СБР по организации деятельности сборных команд России. На протяжении нескольких лет являлся старшим тренером женской сборной России и возглавлял национальную команду.

Кубок мира по биатлону

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