«Начало и расцвет ЭПО начались при величайшем президенте СБР Александре Тихонове!» Губерниев поддержал Польховского

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение Анфисы Резцовой назначить на пост старшего тренера женской сборной России Валерия Польховского.

— Странные люди в биатлоне, считающие Польховского тренером-допингистом должны помнить, начало и расцвет ЭПО и все наши проблемы начались при величайшем президенте СБР в мировой истории Александре Тихонове! Пробы ставить негде! — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Польховский в настоящее время является вице-президентом СБР по организации деятельности сборных команд России. На протяжении нескольких лет являлся старшим тренером женской сборной России и возглавлял национальную команду.