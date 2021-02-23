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Максим Чудов считает, что в сборной России по биатлону сумбур и анархия

20:08
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Бронзовый призер Олимпиады и трехкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов оценил нынешнее положение дел внутри сборной России.

«Смотрите, что получается сейчас: спортсмены тренируются вроде бы в команде, но по планам личных тренеров, — цитирует Чудова RT. — Сам я давно уже не нахожусь в команде, не знаю внутренней кухни, да и не хочу ее знать. Но, насколько вижу со стороны, внутри сборной сумбур и анархия. Нет диалога между тренерами и спортсменами, а это неправильно».

На чемпионате мира-2021 в Поклюке (Словения) российская команда завоевала одну медаль — бронзу в мужской эстафете.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/835585-chudov-sbornaya-rossii

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