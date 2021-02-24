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Йоханнес Бе рассказал, какие знает слова на русском языке

08:05
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе в интервью NRK 24 февраля рассказал о знании иностранных языков.

«Как у меня с иностранными языками? Немецкий мне не очень знаком, кроме обычных фраз, да и то я не всегда толком понимаю, что мне говорят. Мои знания немецкого на низком уровне. «Ауфидерзейн» или... Только короткие слова, а между ними вставляю английские. То же самое с французским: «бонжур» и «мерси».

Русский? О, не знаю, почему так случилось, но мы всегда говорим «babushka», когда нам хорошо в команде. Вроде, так это слово звучит. Сказал это слово — и настроение стало еще лучше", — сказал 27-летний спортсмен.

Йоханнес Бе — олимпийский чемпион-2018 и 12-кратный чемпион мира по биатлону.

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