Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Кубок мира

Стрельцов заменит Бабикова в составе на Кубок мира

19:25
Кирилл Стерльцов. Фото СБР.
Кирилл Стерльцов. Фото СБР.
Теги:

В составе сборной России на следующий этап Кубка мира, который стартует в Нове Место 1 марта, произойдет одна замена по сравнению с чемпионатом мира в Поклюке.

Согласно предварительным планам тренерского штаба, Кирилл Стрельцов должен заменить Антона Бабикова. Остальные члены команды — Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили и Евгений Гараничев — сохранили свои позиции.

(Наталья Марьянчик)

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир