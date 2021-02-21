Стрельцов заменит Бабикова в составе на Кубок мира
19:25
В составе сборной России на следующий этап Кубка мира, который стартует в Нове Место 1 марта, произойдет одна замена по сравнению с чемпионатом мира в Поклюке.
Согласно предварительным планам тренерского штаба, Кирилл Стрельцов должен заменить Антона Бабикова. Остальные члены команды — Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили и Евгений Гараничев — сохранили свои позиции.
(Наталья Марьянчик)
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