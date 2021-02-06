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Леонид Гурьев: «Не понимаю, почему мы разбрасываемся тренерами»

18:08
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Заслуженный тренер России Леонид Гурьев в интервью RT, опубликованном 6 февраля, заявил, что не понимает, почему в сборной России по биатлону часто меняются тренеры.

«Когда при смене руководства сметают всех специалистов — это неправильно даже стратегически, — сказал Гурьев. — Потому что помимо тренировочного процесса есть определенные контакты с тренерами и фирмами, определенные наработки с теми же парафинами, порошками, экипировкой, сборами и так далее.

Что до ошибок — их делают в конечном итоге все тренеры. И я делал. Но у меня были учителя прекрасные, которые понимали, как важно вовремя подсказать, дать тренеру возможность исправить ошибку. Виталию Норицыну такой возможности не дали, он и уехал — в Болгарию. Почему мы до такой степени разбрасываемся тренерами, я не понимаю вообще».

С 1985 года воспитанницы Гурьева завоевали на чемпионатах мира и Олимпийских играх 15 золотых, 13 серебряных и восемь бронзовых медалей, среди них заслуженные мастера спорта, чемпионы и призеры Олимпийских игр.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/829411-guryev-intervyu-biatlon

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