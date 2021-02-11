IBU объявил об отмене этапа Кубка мира в Норвегии
11 февраля 2021, 23:41
Норвежский Холменколлен не сможет принять финальный этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 из-за новых коронавирусных ограничений на территории государства, сообщает Международный союз биатлонистов.
Соревнования должны были пройти с 18 по 21 марта.
Ранее стало известно о том, что финальные этапы Кубка мира по лыжным гонкам и другие соревнования под эгидой FIS в Норвегии также не состоятся.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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