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IBU объявил об отмене этапа Кубка мира в Норвегии

11 февраля 2021, 23:41
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Норвежский Холменколлен не сможет принять финальный этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 из-за новых коронавирусных ограничений на территории государства, сообщает Международный союз биатлонистов.

Соревнования должны были пройти с 18 по 21 марта.

Ранее стало известно о том, что финальные этапы Кубка мира по лыжным гонкам и другие соревнования под эгидой FIS в Норвегии также не состоятся.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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