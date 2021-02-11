IBU объявил об отмене этапа Кубка мира в Норвегии

Норвежский Холменколлен не сможет принять финальный этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 из-за новых коронавирусных ограничений на территории государства, сообщает Международный союз биатлонистов.

Соревнования должны были пройти с 18 по 21 марта.

IBU Statement on Norwegian Government announcement concerning new Covid-19 restrictions and @IBU_WC Finals 2021: pic.twitter.com/qgylvUq67V — IBU (@biathlonworld) February 11, 2021

Ранее стало известно о том, что финальные этапы Кубка мира по лыжным гонкам и другие соревнования под эгидой FIS в Норвегии также не состоятся.