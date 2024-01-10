Кубок мира: смотреть трансляцию эстафеты в Рупольдинге сегодня

Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Рупольдинге с 10 по 14 января

Пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24 начнется в среду, 10 января. Турнир пройдет в немецком Рупольдинге. В рамках первого соревновательного дня этапа состоится женская эстафета. Начало гонки — в 16.30 по московскому времени.

Следить за гонками в прямом эфире можно смотреть на «Okko Спорт» в рамках платной подписки. Также соревнования будут доступны на официальных сервисах IBU.

Старт-лист

1. Норвегия (Марит Скуган, Каролине Кноттен, Юни Арнеклейв, Ингрид Тандревольд)

2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Муна Брурссон, Эльвира Оберг)

3. Франция (Лу Жанмонно, Жанна Ришар, Софи Шово, Жюлия Симон)

4. Германия (Янина Хеттих-Вальц, София Шнайдер, Франциска Пройс, Ханна Кебингер)

5. Италия (Самуэла Комола, Лиза Виттоцци, Ребекка Пасслер, Микела Каррара)

6. Швейцария (Элиза Гаспарин, Лена Хекки-Гросс, Аита Гаспарин, Эми Басерга)

Российские спортсмены не принимают участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.