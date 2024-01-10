Биатлон
Кубок мира
Общий зачет Календарь Новости Статьи Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 12:30

Кубок мира: смотреть трансляцию эстафеты в Рупольдинге сегодня

Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Рупольдинге с 10 по 14 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Пятый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Рупольдинге с 10 по 14 января.
Фото AFP

Пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24 начнется в среду, 10 января. Турнир пройдет в немецком Рупольдинге. В рамках первого соревновательного дня этапа состоится женская эстафета. Начало гонки — в 16.30 по московскому времени.

Следить за гонками в прямом эфире можно смотреть на «Okko Спорт» в рамках платной подписки. Также соревнования будут доступны на официальных сервисах IBU.

Старт-лист

1. Норвегия (Марит Скуган, Каролине Кноттен, Юни Арнеклейв, Ингрид Тандревольд)

2. Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Муна Брурссон, Эльвира Оберг)

3. Франция (Лу Жанмонно, Жанна Ришар, Софи Шово, Жюлия Симон)

4. Германия (Янина Хеттих-Вальц, София Шнайдер, Франциска Пройс, Ханна Кебингер)

5. Италия (Самуэла Комола, Лиза Виттоцци, Ребекка Пасслер, Микела Каррара)

6. Швейцария (Элиза Гаспарин, Лена Хекки-Гросс, Аита Гаспарин, Эми Басерга)

Российские спортсмены не принимают участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Мировой сезон 2023 / 2024 в&nbsp;биатлоне стартует 25&nbsp;ноября в&nbsp;Эстерсунде. Биатлон: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в мире

1
0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Доминик Гашек заявил, что ни один россиянин не может участвовать в международных турнирах
Канадский нападающий СКА Лайпсик получил российский паспорт и не будет считаться легионером
В центре Москвы нашли пролежавший год под дверью скелет пенсионерки
В Санкт-Петербурге прохожий нашел в сугробе отравившуюся наркотиками школьницу
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Саратовской областью
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Франции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости