Кубок мира: расписание и где смотреть трансляции гонок этапа в Кэнморе

9-й этап Кубка мира 2023/2024 по биатлону пройдет с 14 по 17 марта

Заключительный, 9-й этап Кубка мира 2023/2024 по биатлону пройдет в канадском Кенморе с 14 по 17 марта. Соревновательную часть откроет женский спринт в четверг, 14 марта.

Российские спортсмены не могут принимать участия в международных стартах после решения IBU об отстранении в марте 2022 года. В сентябре 2022-го организация продлила санкции в отношении россиян до дальнейшего уведомления.

Расписание: 9-й этап Кубка мира по биатлону в Кенморе (Канада)

14 марта, четверг

19:40 (мск) — женщины, спринт 7.5 км

15 марта, пятница

19:40 (мск) — мужчины, спринт 10 км

16 марта, суббота

20:10 (мск) — женщины, гонка преследования 10 км

17 марта, воскресенье

00:10 (мск) — мужчины, гонка преследования 12.5 км

20:10 (мск) — женщины, масс-старт 12.5 км

18 марта, понедельник

00:20 (мск) — мужчины, масс-старт 15 км

Время начала соревнований — московское.

В прямом эфире в России следить за гонками можно на онлайн-платформе Okko и Евроспорте по платной подписке. Также соревнования покажут на IBU Live TV.

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