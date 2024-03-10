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10 марта, 21:36

Братья Бе заняли два первых места в гонке преследования на этапе Кубке мира в США

Алина Савинова
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Норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в США.

30-летний спортсмен преодолел дистанцию за 30 минут 2 секунды, допустив 1 промах.

Еще один норвежский биатлонист Тарьей Бе занял второе место в гонке, уступив лидеру 6,4 секунды. Трехкратный олимпийский чемпион допустил 2 промаха на огневых рубежах. Третьим финишировал представитель Франции Эмильен Жаклен с отставанием в 7,1 секунды (3 промаха).

У женщин пасьют ранее выиграла француженка Лу Жанмонно (26 минут 51,7 секунды; 1 промах). Серебряным призером гонки стала Лиза Виттоцци из Италии (+0,4 секунды; 1 промах). Жюлия Симон из Франции замкнула тройку лидеров (+1 минута 1 секунда; 2 промаха).

Биатлон
Йоханнес Бе
Тарьей Бе
Эмильен Жаклен
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