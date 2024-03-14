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14 марта, 21:40

Женская сборная Франции выиграла Кубок наций по биатлону

Алина Савинова
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Женская сборная Франции по биатлону.
Фото Global Look Press

Сборная Франции победила в женском зачете Кубка наций по биатлону сезона-2023/24.

По итогам 26 гонок француженки набрали 8719 очков. На втором месте расположилась сборная Норвегии (8376 очков), которая выигрывала Кубок наций предыдущие четыре раза. Швеция с 8295 баллами стала третьей.

Первые пять сборных в следующем сезоне Кубка мира смогут выставлять по шесть спортсменок в спринтах и индивидуальных гонках.

Биатлонисты из России и Белоруссии не принимают участия в международных турнирах с марта 2022 года по решению IBU.

Кубок наций по биатлону

Женщины. Топ-5 сборных

1. Франция — 8719

2. Норвегия — 8376

3. Швеция — 8295

4. Германия — 8058

5. Италия — 7380

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