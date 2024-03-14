Женская сборная Франции выиграла Кубок наций по биатлону
Сборная Франции победила в женском зачете Кубка наций по биатлону сезона-2023/24.
По итогам 26 гонок француженки набрали 8719 очков. На втором месте расположилась сборная Норвегии (8376 очков), которая выигрывала Кубок наций предыдущие четыре раза. Швеция с 8295 баллами стала третьей.
Первые пять сборных в следующем сезоне Кубка мира смогут выставлять по шесть спортсменок в спринтах и индивидуальных гонках.
Биатлонисты из России и Белоруссии не принимают участия в международных турнирах с марта 2022 года по решению IBU.
Кубок наций по биатлону
Женщины. Топ-5 сборных
1. Франция — 8719
2. Норвегия — 8376
3. Швеция — 8295
4. Германия — 8058
5. Италия — 7380
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