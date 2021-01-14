Кайшева и Миронова выступят в масс-старте в Оберхофе
18:45
Ульяна Кайшева и Светлана Миронова выступят в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Обе спортсменки не попали в 25 лучших в общем зачете Кубка мира, однако были в пятерке лучших, кто выступил в спринте. Ульяна Кайшева стала 19-й, Светлана Миронова — 21-й.
Напомним, список для участия в масс-старте формируется по принципу: 25 лучших биатлонисток в тотале плюс пять лучших спортсменок этапа.
Женский масс-старт состоится в воскресенье, 17 января.
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