Кайшева и Миронова выступят в масс-старте в Оберхофе

Ульяна Кайшева и Светлана Миронова выступят в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Обе спортсменки не попали в 25 лучших в общем зачете Кубка мира, однако были в пятерке лучших, кто выступил в спринте. Ульяна Кайшева стала 19-й, Светлана Миронова — 21-й.

Напомним, список для участия в масс-старте формируется по принципу: 25 лучших биатлонисток в тотале плюс пять лучших спортсменок этапа.

Женский масс-старт состоится в воскресенье, 17 января.