Касперович — о Логинове: «Он в хорошем функциональном состоянии, уверенности не теряет»

Российский тренер по биатлону Александр Касперович оценил итоги гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге для Александра Логинова, который занял второе место в гонке.

«Не получилось в спринте? Все нормально у него. Бывают же моменты, когда не пошло. Два круга штрафа плюс, думаю, были небольшие проблемы и со скольжением. Все идет по плану, он в хорошем функциональном состоянии. Стрельба — чисто психология.

Проблем не было. Стрельба лежа идеально идет, стоя — тоже сегодня хорошая, только один промах на два часа. Он не теряет уверенность, поэтому все нормально

Надо дальше смотреть состояние спортсмена. Время есть до старта в Пекине. Нужно стартовать, набирать очки. Пропусков не будет. На Олимпиаде на все гонки рассчитываем? Естественно. Он достаточно сильный парень. Выдержит», — сказал Касперович Metaratings.ru.