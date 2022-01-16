«Из ямы мы выбрались». Губерниев оценил результаты гонок преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результатах гонок преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

В мужской гонке россиянин Александр Логинов стал вторым, уступив лишь французу Кентену Фийон Майе. В женских соревнованиях никому из россиянок не удалось попасть в топ-10.

«У Резцовой ход один из лучших. Промахи? И на старуху бывает проруха, бывает такое. Важнее, что Казакевич сумела справиться. Логинов тоже молодец. Важно вспоминать вот это ощущение успеха. Цветков отлично, у Саши Логинова лучший ход. Все хорошо, все борются. Из ямы мы выбрались, мы в ней были, но в биатлоне день на день не приходится. Сегодня все молодцы», — сказал Губерниев «Чемпионату».