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Сегодня, 18:42

«Из ямы мы выбрались». Губерниев оценил результаты гонок преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Иван Шитик
Корреспондент

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результатах гонок преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

В мужской гонке россиянин Александр Логинов стал вторым, уступив лишь французу Кентену Фийон Майе. В женских соревнованиях никому из россиянок не удалось попасть в топ-10.

«У Резцовой ход один из лучших. Промахи? И на старуху бывает проруха, бывает такое. Важнее, что Казакевич сумела справиться. Логинов тоже молодец. Важно вспоминать вот это ощущение успеха. Цветков отлично, у Саши Логинова лучший ход. Все хорошо, все борются. Из ямы мы выбрались, мы в ней были, но в биатлоне день на день не приходится. Сегодня все молодцы», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Источник: https://www.championat.com/
Сборная России по биатлону
Дмитрий Губерниев
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