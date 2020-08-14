IBU опубликовал календарь биатлонного сезона-2020/21. В России снова не пройдет ни одной гонки

Международный союз биатлонистов (IBU) на официальном сайте опубликовал расписание гонок Кубок мира сезона-2020/21.

Первый этап начнется 28 ноября в финском Контиолахти двумя индивидуальными гонками. Конец сезона запланирован на 18-21 марта 2021 года в норвежском Холменколлене. Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

28-29 ноября

28 ноября — индивидуальная гонка (мужчины)

28 ноября — индивидуальная гонка (женщины)

29 ноября — спринт (мужчины)

29 ноября — спринт (женщины)

2-й этап

Эстерсунд, Швеция

3-6 декабря

3 декабря — спринт (мужчины)

3 декабря — спринт (женщины)

5 декабря — гонка преследования (мужчины)

5 декабря — эстафета (женщины)

6 декабря — эстафета (мужчины)

6 декабря — гонка преследования (женщины)

3-й этап

Хохфильцен, Австрия

11-13 декабря

11 декабря — спринт (женщины)

11 декабря — спринт (мужчины)

12 декабря — эстафета (женщины)

12 декабря — гонка преследования (мужчины)

13 декабря — гонка преследования (женщины)

13 декабря — эстафета (мужчины)

4-й этап

Анси, Франция

17-20 декабря

17 декабря — спринт (мужчины)

18 декабря — спринт (женщины)

19 декабря — гонка преследования (мужчины)

19 декабря — гонка преследования (женщины)

20 декабря — масс-старт (мужчины)

20 декабря — масс-старт (женщины)

5-й этап

Оберхоф, Германия

7-10 января

7 января — спринт (женщины)

8 января — спринт (мужчины)

9 января — гонка преследования (женщины)

9 января — гонка преследования (мужчины)

10 января — смешанная эстафета

10 января — сингл-микст

6-й этап

Рупольдинг, Германия

13-17 января

13 января — спринт (мужчины)

14 января — спринт (женщины)

15 января — эстафета (мужчины)

16 января — эстафета (женщины)

17 января — масс-старт (мужчины)

17 января — масс-старт (женщины)

7-й этап

Антхольц, Италия

21-24 января

21 января — индивидуальная гонка (женщины)

22 января — индивидуальная гонка (мужчины)

23 января — масс-старт (женщины)

23 января — эстафета (мужчины)

24 января — эстафета (женщины)

24 января — масс-старт (мужчины)

Чемпионат мира

Поклюка, Словения

10-21 февраля

10 февраля — смешанная эстафета

12 февраля — спринт (мужчины)

13 февраля — спринт (женщины)

14 февраля — гонка преследования (мужчины)

14 февраля — гонка преследования (женщины)

16 февраля — индивидуальная гонка (женщины)

17 февраля — индивидуальная гонка (мужчины)

18 февраля — сингл-микст

20 февраля — эстафета (женщины)

20 февраля — эстафета (мужчины)

21 февраля — масс-старт (женщины)

21 февраля — масс-старт (мужчины)

8-й этап

Пекин, Китай

26 февраля — 1 марта

26 февраля — эстафета (женщины)

27 февраля — эстафета (мужчины)

28 февраля — спринт (женщины)

28 февраля — спринт (мужчины)

1 марта — гонка преследования (женщины)

1 марта — гонка преследования (мужчины)

9-й этап

Нове Место, Чехия

11-14 марта

11 марта — спринт (мужчины)

12 марта — спринт (женщины)

13 марта — гонка преследования (мужчины)

13 марта — гонка преследования (женщины)

14 марта — смешанная эстафета

14 марта — сингл-микст

10-й этап

Холменколлен, Норвегия

18-21 марта

18 марта — спринт (женщины)

19 марта — спринт (мужчины)

20 марта — гонка преследования (женщины)

20 марта — гонка преследования (мужчины)

21 марта — масс-старт (женщины)

21 марта — масс-старт (мужчины)

Напомним, обладателем «Большого хрустального глобуса» у мужчин является норвежец Йоханнес Бе, у женщин — Доротея Вирер. Уже несколько сезонов этапы Кубка мира не проходят в России.