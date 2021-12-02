Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер вышла на первое место в общем зачете Кубка мира. Она выиграла спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

На второй позиции в общем зачете белоруска Динара Алимбекова. Третьей идет шведка Эльвира Эберг. На четвертом месте чешка Маркета Давидова.

Лучшая среди россиянок Ульяна Нигматуллина на 11-й позиции. 20-е место занимает Кристина Резцова.

Кубок мира

Общий зачет (женщины)

1 (4). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 134 (+60)

2 (2). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 129 (+43)

3 (9). Эльвира Эберг (Швеция) — 111 (+54)

4 (1). Маркета Давидова (Чехия) — 109 (+23)

5 (3). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 108 (+29)

6 (5). Дениза Херманн (Германия) — 96 (+32)

11 (6). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 76 (+12)

20 (15). Кристина Резцова (Россия) — 56 (+14)

30 (41). Светлана Миронова (Россия) — 37 (+21)

49 (42). Валерия Васнецова (Россия) — 15 (0)

51 (44). Лариса Куклина (Россия) — 12 (0)