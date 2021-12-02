Хаузер вышла в лидеры общего зачета Кубка мира, Нигматуллина — 11-я
Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер вышла на первое место в общем зачете Кубка мира. Она выиграла спринт на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
На второй позиции в общем зачете белоруска Динара Алимбекова. Третьей идет шведка Эльвира Эберг. На четвертом месте чешка Маркета Давидова.
Лучшая среди россиянок Ульяна Нигматуллина на 11-й позиции. 20-е место занимает Кристина Резцова.
Кубок мира
Общий зачет (женщины)
1 (4). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 134 (+60)
2 (2). Динара Алимбекова (Белоруссия) — 129 (+43)
3 (9). Эльвира Эберг (Швеция) — 111 (+54)
4 (1). Маркета Давидова (Чехия) — 109 (+23)
5 (3). Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 108 (+29)
6 (5). Дениза Херманн (Германия) — 96 (+32)
11 (6). Ульяна Нигматуллина (Россия) — 76 (+12)
20 (15). Кристина Резцова (Россия) — 56 (+14)
30 (41). Светлана Миронова (Россия) — 37 (+21)
49 (42). Валерия Васнецова (Россия) — 15 (0)
51 (44). Лариса Куклина (Россия) — 12 (0)
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