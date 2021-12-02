Александр Тихонов: «На тренировке сборной России у меня было ощущение, что я на похоронах»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских биатлонисток в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Результат говорит сам за себя. Подготовка к соревнованиям была проведена неправильно. Обратите внимание на Казакевич. Она шла 10-й после первого рубежа, а на последнем круге проиграла все. Это из-за неправильной расстановки сил. Над этим надо работать. Финишный круг должен быть самым быстрым, а у нас наоборот все. Я бы не сказал, что в Белоруссии сейчас лучше. В лыжных гонках у наших мужчин были провалы несколько лет. Появились Большунов и другие. Когда-то и у женщин появятся те, кто будет выигрывать. Мы не натренируем спортсменов, пока они не родятся талантливыми. Но безграмотный коллектив у нас сейчас СБР и тренерский. Это тоже важный показатель. Я был на одной тренировке. У меня сложилось ощущение, что я на похоронах», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Победительница прошла дистанцию за 19 минут 30,2 секунды при чистой стрельбе.

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова. Она заняла 20-е место. 27-е место заняла Кристина Резцова, 29-е — Ульяна Нигматуллина. 43-й стала Лариса Куклина. Ирина Казакевич на 45-м месте. На 63-й позиции расположилась Виктория Васнецова.