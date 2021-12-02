Хованцев: «Нашим биатлонистам нужно готовиться в Беларуси, чтобы достичь хороших результатов»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре «СЭ» прокомментировал результаты российских биатлонисток в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Результаты были предсказуемы. Мы от Мироновой требуем результата, которого не было у нее уже 3-4 года. Резцова тоже не впечатлила. Скорее всего, проблема в подготовке. Отбор в сборную должен быть гораздо жестче, по спортивному принципу, никак иначе. В нашей стране есть проблема с подготовкой биатлонистов. Наверное, нашим молодым спортсменам нужно готовиться в Беларуси, чтобы достичь хороших результатов. Надо пахать, тогда будет результат! Черепаший ход пропадет только после усердной работы над собой», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Победительница прошла дистанцию за 19 минут и 30,2 секунды при чистой стрельбе.

Лучшей среди россиянок стала Светлана Миронова. Она заняла 20-е место. 27-е место заняла Кристина Резцова, 29-е — Ульяна Нигматуллина. 43-й стала Лариса Куклина. Ирина Казакевич на 45-м месте. На 63-й позиции расположилась Виктория Васнецова.