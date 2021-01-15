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Губерниев сравнил Логинова с «Краснодаром»

17:16
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Комментатор Дмитрий Губерниев во время мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе сравнил неудачное выступление в гонке с результатами российских клубов в еврокубках. После двух этапов Россия 15-я, уступая более двух минут. На третьем этапе за российскую сборную бежит Александр Логинов.

«Что тут сказать? Биатлонисты сейчас, как российские клубы в еврокубках. Надеемся, Логинов станет «Краснодаром» и порадует нас немного. Кем будет Латыпов, пока сложно сказать», — сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» ведет прямую онлайн-трансляцию мужской эстафеты.

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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