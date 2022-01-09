Губерниев считает, что боеспособность российских биатлонистов выросла

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал выступление российских биатлонистов в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Что касается Логинова, упустил победу и упустил. Человек пытается как лучше сделать, экспериментирует. Может быть, действительно, торопился или тело завалил. Он знает природу своих ошибок. Я хочу сказать в целом, что мы видим, как выросла боеспособность наших биатлонистов», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Российский биатлонист Александр Логинов два дня назад выиграл спринт и в воскресной гонке преследования пришел к финишу пятым. В пасьюте он удерживал первое место до заключительной стрельбы, но на последнем огневом рубеже допустил три промаха и не смог побороться за медали.

Комментатор также оценил результаты российских биатлонисток.

«Более того, выросла боеспособность наших биатлонисток! Гонка преследования произвела на меня впечатление даже с учетом ошибок Резцовой. У Васнецовой лучший результат среди наших. Миронова с Казакевич тоже показали неплохой ход. Девчонки борются. Они молодцы. Теперь внутри команды будет острая борьба за олимпийские путевки. Важно, например сколько мужчин поедут в Пекин: пятеро или шестеро», — добавил Губерниев.

Лучшей из россиянок в гонке преследования стала Валерия Васнецова — 11-я. Кристина Резцова — 14-я, Ирина Казакевич — 21-я, Светлана Миронова — 27-я.