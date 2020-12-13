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Губерниев пообещал съесть ботинок в прямом эфире

14:43
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Комментатор Дмитрий Губерниев после 32-й гонки без медалей для сборной России пообещал съесть ботинок в прямом эфире, если российский антирекорд достигнет отметки в 50 гонок.

Журналист сравнил себя с героем Чарли Чаплина, который в фильме «Золотая лихорадка» также ел свой ботинок.

Ранее Губерниев в прямом эфире жевал варежку, когда женская сборная России не попала в тройку лучших в эстафете.

Кубок мира по биатлону

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