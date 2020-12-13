Губерниев пообещал съесть ботинок в прямом эфире

Комментатор Дмитрий Губерниев после 32-й гонки без медалей для сборной России пообещал съесть ботинок в прямом эфире, если российский антирекорд достигнет отметки в 50 гонок.

Журналист сравнил себя с героем Чарли Чаплина, который в фильме «Золотая лихорадка» также ел свой ботинок.

Ранее Губерниев в прямом эфире жевал варежку, когда женская сборная России не попала в тройку лучших в эстафете.