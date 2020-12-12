Губерниев пожевал перчатку в прямом эфире после неудачи женской сборной в эстафете

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выполнил свое обещание и пожевал свою перчатку в прямом эфире «Матч ТВ» после неудачного выступления сборной России в женской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).

В пятницу, 11 декабря Губерниев заявил, что будет жевать перчатку в случае, если российская команда не попадет в тройку лучших по итогам гонки. Ранее российские биатлонисты установили антирекорд по количеству гонок в Кубке мира без медалей подряд. После женской эстафеты сборная России не попадает в тройку лучших на протяжении трех гонок.

Следующая гонка третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене — мужская гонка преследования — состоится сегодня, 12 декабря. Начало — в 16.45 (мск).