Француженка Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце

Французская биатлонистка, действующая обладательница Кубка мира в общем зачете Жулия Симон выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсменка допустила один промах на третьем огневом рубеже.

Второй стала француженка Лу Жанмонно, которая ни разу не ошиблась на стрельбе и на финише уступила победительнице 8,9 секунды. Третья — швейцарка Лена Хекки, которая промахнулась на третьей стрельбе и проиграла Симон 20,7 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап, Антхольц

Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Жулия Симон (Франция) — 34:42,5 (один промах).

2. Лу Жанмонно (Франция) — отставание 8,9 секунды (0).

3. Лена Хекки (Швейцария) +20,7 (1).