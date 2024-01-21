Биатлон
Кубок мира
Общий зачет Календарь Новости Статьи Все материалы
Медальный зачет
Спортсмены
Команды
Главная
Биатлон
Кубок мира

Сегодня, 17:36

Француженка Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Жюлия Симон.
Фото AFP

Французская биатлонистка, действующая обладательница Кубка мира в общем зачете Жулия Симон выиграла масс-старт на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Спортсменка допустила один промах на третьем огневом рубеже.

Второй стала француженка Лу Жанмонно, которая ни разу не ошиблась на стрельбе и на финише уступила победительнице 8,9 секунды. Третья — швейцарка Лена Хекки, которая промахнулась на третьей стрельбе и проиграла Симон 20,7 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап, Антхольц

Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Жулия Симон (Франция) — 34:42,5 (один промах).

2. Лу Жанмонно (Франция) — отставание 8,9 секунды (0).

3. Лена Хекки (Швейцария) +20,7 (1).

0
Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
Читайте также
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
Биография Марии Тимофеевой: детство и карьера российской теннисистки
Отец пилота потерпевшего крушение в Афганистане самолета следил за полетом сына
Число погибших при ударе по рынку в Донецке возросло до 25
Сын находящихся на борту рухнувшего в Афганистане самолета россиян рассказал подробности
Стало известно о четырех выживших в крушении самолета в Афганистане
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок мира: смотреть масс-старт в Антерсельве 21 января

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости