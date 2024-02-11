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11 февраля, 14:29

Биатлонистка Кноттен пропустит гонку из-за психического расстройства

Виктория Кравченко
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Норвежская биатлонистка Каролин Кноттен пропустит гонку преследования среди женщин в рамках чемпионата мира в Нове-Место (Чехия) из-за психологических проблем. У спортсменки социальное тревожное расстройство личности.

«У меня небольшое социальное тревожное расстройство, и я провожу день и ночь, бегая в ванную. Ведро у меня готово, но я съела два куска круассана, и все в порядке. К сожалению, я снялась со следующего старта, но лыжных гонок на Кубке мира будет больше», — приводит слова Кноттен NRK.

Ранее биатлонистка в составе сборной Норвегии завоевала серебро, проехав свой отрезок дистанции без единого промаха. Для 29-летней спортсменки это была первая медаль чемпионата мира в карьере.

Каролин Кноттен
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