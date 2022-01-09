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«Этап получился прекрасным!» Драчев — о результатах россиян на Кубке мира в Оберхофе

Драчев назвал прекрасными результаты российских биатлонистов на Кубке мира в Оберхофе
18:23
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги выступлений россиян на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

«Для нашей команды этап получился прекрасным! Что тут говорить. Логинов победил. Пятые в смешанной эстафете. Победа в сингл-миксте. Есть положительные эмоции от этого этапа. Хотя в целом скажу, что женская команда выглядит более блекло на уровне мужской», — сказал Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-президент СБР также оценил итоги этапа на фоне прошлогодних выступлений российских биатлонистов.

«Вообще мы всегда очень хорошо выступали в Оберхофе после новогодних сборов. А этот, наверное, был лучшим. Даже в такую плохую погоду мы достаточно уверенно стреляли. Дальше всегда были вопросы. Посмотрим, как будет в этом году, насколько Россия верна своим традициям», — добавил Драчев.

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