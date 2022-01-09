Хованцев считает, что Викторию Сливко надо вызвать на Кубок мира

Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» предложил вызвать с Кубка IBU на Кубок мира Викторию Сливко.

«Насколько я помню, последняя заявка в январе, если мы говорим об Олимпиаде. Но тренеры ее должны сначала попробовать на Кубке мира. Соглашусь, что ее надо попробовать, потому что эстафета у нас получается не совсем веселой: есть проблемы со стрельбой у Казакевич и Мироновой. Женщин поедет максимум пять, одна из них будет в запасе. Выбор для эстафеты не такой уж большой, а сейчас каждый может заболеть короной. Мое мнение, Сливко надо попробовать, на российских соревнованиях выглядела очень здорово, внушительно, постоянно показывала результаты. Вопрос только к тренерам», — сказал Хованцев «СЭ».

Ранее, 9 января, россиянка Виктория Сливко заняла третье место в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии, победительницей стала ее соотечественница Лариса Куклина.