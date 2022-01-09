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Анна Богалий: «Резцова великолепно прошла первую часть, потом что-то пошло не так»

18:35
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Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отреагировала на выступление российских спортсменок в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Будем считать, что это была хорошая тренировка. Кристина Резцова великолепно прошла первую часть, потом что-то пошло не так. Понятно, был ветер. Резцова показала вчера, что бороться может. Возможно, сегодня где-то поспешила или же устала. Не самая простая гонка. Эмоционально всегда тяжело, в Оберхофе легких кругов не бывает.

Места, которые девчонки заняли сегодня — боевые, рабочие. Можно сказать, что хорошо побились, посражались с ветром. Никто ветер перед стрельбой специально усмирять не будет. Думаю, и в Пекине будет непростая ветровая обстановка. Гонка получилось хорошей, наверное, не хватило выдержки, опыта. Или же просто накопилась усталость», — сказала Богалий «Чемпионату».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры

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