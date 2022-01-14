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Сегодня, 20:45

Дмитрий Васильев высоко оценил физическую форму Кристины Резцовой

Виктория Кравченко

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что российская биатлонистка Кристина Резцова имеет хорошие шансы на медали на Олимпиаде в Пекине.

В пятницу, 14 декабря, Резцова стала третьей в эстафетной гонке 4x6 км на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Говорить о медалях Резцовой на Олимпиаде рано, потому что до Игр еще достаточно много времени. Но предпосылки к этому есть. Она находится весь сезон в приличной форме. Если она сохранит эту форму до Олимпиады, то вполне вероятно, что она может оказаться на личном подиуме», — цитирует Васильева ТАСС.

В общем зачете Кубка мира девушка занимает девятое место.

Источник: https://tass.ru/sport/13434157
Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
Кристина Резцова
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